Почему война 1914 - 1918 гг получила название первой мировой войны? Обосновано ли это название?
История
Почему война 1914 - 1918 гг получила название первой мировой войны? Обосновано ли это название?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В войне так или иначе принимали участие большое количество государств. Соотвсетстевено, война была мирового масштаба.
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