Дайте понятие определениям и приведите примеры их использования в историческо найку : цехи,гильди, коммунальное движение, бюргечество, схоластика

История

Дайте понятие определениям и приведите примеры их использования в историческо найку : цехи,гильди, коммунальное движение, бюргечество, схоластика

Автор: Гость