Дайте понятие определениям и приведите примеры их использования в историческо найку : цехи,гильди, коммунальное движение, бюргечество, схоластика
История
Дайте понятие определениям и приведите примеры их использования в историческо найку : цехи,гильди, коммунальное движение, бюргечество, схоластика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цехи это союз 5 или 6 монополий.там производили продукты и продовали
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