Лето было сухое и знойное сделать синтаксический разбор

Русский язык
Лето было сухое и знойное сделать синтаксический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лето подчеркнуть 1 линией .было подчеркнуть 2 линиями .сухое волнистой. и знойное тоже волнистой (повествовательное . невосклицательное.простое.распространённое.)
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