CaCO3+H2+CO2 =.... Если можно, то объясните, пожалуйста реакцию
Химия
CaCO3+H2+CO2 =.... Если можно, то объясните, пожалуйста реакцию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СаСО3 + H2O + CO2 = Са(НСО3)2 это реакция соединения. Попроси учителя объяснить тебе эту тему, ибо так ты мало чего поймешь, а объяснить доходчиво в интернете не всегда могут, как я.
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