CaCO3+H2+CO2 =.... Если можно, то объясните, пожалуйста реакцию

Гость: Гость:

СаСО3 + H2O + CO2 = Са(НСО3)2 это реакция соединения. Попроси учителя объяснить тебе эту тему, ибо так ты мало чего поймешь, а объяснить доходчиво в интернете не всегда могут, как я.