О каком океане идет речь в каждом высказывании? 1) полностью расположен в северно?? полушарии 2) Большая часть находится в южном полушарии 3)Самый большой по площади 4)Самый малый по площади 5) самый глубокий 6)самый мелкий

География
О каком океане идет речь в каждом высказывании? 1) полностью расположен в северно?? полушарии 2) Большая часть находится в южном полушарии 3)Самый большой по площади 4)Самый малый по площади 5) самый глубокий 6)самый мелкий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 пивнично льодовытый 2 тихий 3 тихий 4 индийский 5 атлантичный пивнично льодовытый
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