ЭТО ДРОБНОЕ УРАВНЕНИЕ ГДЕ / ДРОБЬ СРОЧНО ПОМОГИТЕ! X-4/x+3=2x+4/x-3

Гость: Гость:

1)х-4/x= 1-4/x 2)Переносим известные направо, неизвестные налево и получается:-8/x -2x=-6; -8/x-2x+6=0(перенесли 6 на левую сторону) 3)Умножаем всё уравнение на х, получается: -2x^2+6x-8=0 4)За теоремой Виета находим корни: 4 и -1