Мне надо срочно придумать 8 печень со словом Who

Английский язык
Мне надо срочно придумать 8 печень со словом Who
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Who works on sunday It ia that boy who play table tennis Sash is an athour who writes books Teacher is a proffesion who works at school Who it was?
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