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У окно стоит столик.схема слова
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У окно стоит столик.схема слова
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Гость:
Это схема простая ( - = - ) вот она
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