Твір у форматі зно "я людина, і це багато до чого мене зобов'язує"
Українська мова
Твір у форматі зно "я людина, і це багато до чого мене зобов'язує"
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Гость:
Напиши про свої досягнення і те чого ти хочеш досягти і поясни що кожна людина особлива і це багато її зобов'Язує
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