Твір у форматі зно "я людина, і це багато до чого мене зобов'язує"

Українська мова
Твір у форматі зно "я людина, і це багато до чого мене зобов'язує"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши про свої досягнення і те чого ти хочеш досягти і поясни що кожна людина особлива і це багато її зобов'Язує
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Машинистка напечатала 90 страниц.ей осталось выполнить 2/3 той работы.которую она у??е сделала.Сколько страниц осталось напечатать машинистке?
Ответить
Математика
Линейное ур-ие! x-11+10/x=0
Ответить
География
Help with the decision! Помогите с решением! НАНЕСИТЕ НА КОНТУРНУЮ КАРТУ ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧ??НИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Ответить
Математика
=10дм сколько помогите
Ответить
Математика
Расставте скорости в порядке убывания:1км/мин,20м/сек,300м/мин,150дм/сек,30км/час
Ответить