Правда ли , что после бани, человеческие ступни становятся больше на размер и поче??у?
Физика
Правда ли , что после бани, человеческие ступни становятся больше на размер и поче??у?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень может быть,что размер ступни действительно увеличивается, так как кожа распаривается и вода впитывается в нее. Однако изменение очень незначительно.
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