Cочинение на тему ;как ко мне относится пенал?;

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Cочинение на тему ;как ко мне относится пенал?;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть пенал,который я сам выбирал и он мне очень нравится.Во-первых,он удобный,в нём много отделов;во-вторых,ни у кого в классе такого пенала нет!Пенал всегда под рукой,нужна мне ручка или стерка,линейка или точилка,я всегда знаю,что они все находятся в моём пенале.Я не могу знать,как относится ко мне пенал,но мне без него никак не обойтись!
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