Отметь на моделях сгласные звуки,не забывай определять звонкость-глухость.запиши сначало проверочное слово потом проверяемое. обозначь корень

Русский язык
Отметь на моделях сгласные звуки,не забывай определять звонкость-глухость.запиши сначало проверочное слово потом проверяемое. обозначь корень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, это слово воз. В первый столбик воз - звонк. согл., корень воз. Во второй - возы: звонк. согл., ударение на ы, корень воз.
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