Может ли воздух растворить что нибудь

Окружающий мир
Может ли воздух растворить что нибудь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, воздух может растворяться
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