Может ли воздух растворить что нибудь
Окружающий мир
Может ли воздух растворить что нибудь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, воздух может растворяться
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Отметь на моделях сгласные звуки,не забывай определять звонкость-глухость.запиши сначало проверочное слово потом проверяемое. обозначь корень
Литература
"Когда большое дело — властвовать над телами, то еще больше — руководить душами". ??ак вы понимаете эту афоризму?
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