Помогите решить. 50 баллов

Алгебра
Помогите решить. 50 баллов
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Автор: Гость
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Гость:
Ну вот как то так в итоге ответ y=1 x=2
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