.фонетичний розбир слова поливають

Гость: Гость:

П.(п) гл. приголос. ненаголошений о (о) голосний ,ненагол. л (л) пом'якшена, приголосний, ненагол. и (и) голос. ненагол. в(в) гл. приголос. ненагол. а(а) голосна, наголошена ю(у) голосна, ненагол. т(т') пом'якшена, приголос.ненагол. ь 9б.8зв