Нужен правильный перевод пожалуйста))) спасибо заранее

Английский язык
Нужен правильный перевод пожалуйста))) спасибо заранее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всегда ставьте мусор в мусорное ведро. Утилизировать газеты, бутылки и металлические банки. Не выбрасывайте вещи, которые можно использовать повторно. Не бросать мусор в воду. Никогда не рисовать или писать на деревьях. Никогда не вырубать деревья ребенка. Не бейте животных. Кормление птиц в зимний период. Завод цветы и деревья.
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