Нужен правильный перевод пожалуйста))) спасибо заранее

Гость: Гость:

Всегда ставьте мусор в мусорное ведро. Утилизировать газеты, бутылки и металлические банки. Не выбрасывайте вещи, которые можно использовать повторно. Не бросать мусор в воду. Никогда не рисовать или писать на деревьях. Никогда не вырубать деревья ребенка. Не бейте животных. Кормление птиц в зимний период. Завод цветы и деревья.