У современного человека лоб стал ниже или выше поскольку увеличился объём * челюс??и у людей научившийся поддерживать огонь уменьшилась или увеличилась так как отпала необходимость разгрызать куски сырого мяса
Окружающий мир
У современного человека лоб стал ниже или выше поскольку увеличился объём * челюс??и у людей научившийся поддерживать огонь уменьшилась или увеличилась так как отпала необходимость разгрызать куски сырого мяса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 выше 2 уменьшилась ( я так думаю )
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