У современного человека лоб стал ниже или выше поскольку увеличился объём * челюс??и у людей научившийся поддерживать огонь уменьшилась или увеличилась так как отпала необходимость разгрызать куски сырого мяса

Окружающий мир

У современного человека лоб стал ниже или выше поскольку увеличился объём * челюс??и у людей научившийся поддерживать огонь уменьшилась или увеличилась так как отпала необходимость разгрызать куски сырого мяса

Автор: Гость