По 2 слова на каждую орфограмму за 3 класс

Русский язык
По 2 слова на каждую орфограмму за 3 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чушка, щурится, чаща, животное,  ширина,  не_ бегал, не_ спали,  ручка, борщ, подъезд, мышь, бежать, стричь, пчёлка- пчела, сказка- сказать, дуб- дубок, лестница- лесть, солнце- солнышко
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