По 2 слова на каждую орфограмму за 3 класс
Русский язык
По 2 слова на каждую орфограмму за 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чушка, щурится, чаща, животное, ширина, не_ бегал, не_ спали, ручка, борщ, подъезд, мышь, бежать, стричь, пчёлка- пчела, сказка- сказать, дуб- дубок, лестница- лесть, солнце- солнышко
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Русский язык
Спишите исправив ошибки детом яжыву в деревне .там большой агарод .меня встеречаю?? пёс барбос, кот барсик и карова ночка
Другие предметы