Будь ласка напишіть мені ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАСКЕТБОЛ???

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Баскетбол — американская игра, завоевавшая популярность во всем мире. Она стала олимпийским видом спорта еще в 1936 году. В профессиональный баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из двенадцати человек, но непосредственно на площадке могут играть лишь по пять игроков. Игра состоит из двух таймов по 40 минут с 10-минутным перерывом. Для игры пользуются асоциальным баскетбольным мячом, который чуть больше и тяжелее футбольного. Первая игра в баскетбол состоялась на территории России в 1906 году в Санкт-Петербурге. А случилось это так. В тогдашней столице империи работала общественная организация, задачей которой было содействие нравственному, физическому и умственному развитию молодежи. Сегодня такая организация тоже не помешала бы, не так ли? Это общество именовалось «Маяк», выло создано на пожертвование богатого американца Джеймса Стокса. Это общество и пригласило в Россию американского специалиста Э. Мораллера. Американец рассказал и показал русским правила новой заокеанской игры. В «Маяке» были организованы несколько команд, одну из которых называли «лиловыми» по цвету их рубашек. Руководил этой командой гимнаст Степан Васильевич Васильев, впоследствии заслуженный мастер спорта СССР, который вошел в историю как «дедушка русского баскетбола».«Маяк» построил грандиозный по тем временам спортивный зал, в котором была размечена баскетбольная площадка, повешены кольца с сетками. А в 1909 году в этом зале состоялся, если можно его так назвать, первый международный матч. В Питер прибыла группа из ассоциации христиан США. Среди них тоже оказались фанаты баскетбола, которые составили свою команду. К восторгу петербуржцев, местные «лиловые» нанесли поражение христианам-баскетболистам со счетом 28 - 19. Интересный факт – этот матч стал не только первым баскетбольным матчем в России, но и первой международной баскетбольной игрой на планете. Баскетбол постепенно распространялся в других спортобществах Петербурга, завоевывал популярность в учебных заведениях. В 1913 году были опубликованы первые правила игры, а спустя три года - подробное описание игры, которая тогда называлась «мяч в корзину». А после революции баскетбол вышел за пределы города, и в 1920 году был занесен в школьную программу. Вместе с футболом баскетбол был обязательной дисциплиной. Первая в России баскетбольная лига была создана в 1921 году в Петербурге, которая провела первый чемпионат города. Вскоре начали проводиться чемпионаты страны. Сначала они проводились между сборными городов, затем среди спортивных обществ. Первыми чемпионами страны стали в 1923 году, как нетрудно догадаться, женская и мужская команды Ленинграда.В 1928 году состоялась первая Всесоюзная спартакиада, в рамках которой состоялся уже самый настоящий международный матч. Советские баскетболисты играли с мужской и женской командами французских баскетболистов. В 1940 году в Советский Союз вошли республики Литва, Латвия и Эстония. Баскетбольные команды этих прибалтийских государств имели опыт международных игр, играли на высоком профессиональном уровне. Их опыт и мастерство помогли развитию всего советского баскетбола. По статистике, к 1941 году в СССР насчитывалось около 82 тысяч баскетболистов. Даже в тяжелое военное время люди играми в баскетбол - летом 1944 года в Тбилиси был проведен одиннадцатый чемпионат страны.В Международную федерацию баскетбола советская федерация (тогда она именовалась секцией) вступила в 1947 году. С этого момента наши баскетбольные команды получили право принимать участие в соревнованиях под эгидой ФИБА. В этом же году наша мужская сборная участвовала в чемпионате Европы. Наши баскетболисты завоевали кубок Европы с первой попытки. Повержены были все команды - Югославия, Венгрия, Болгария, Египет, Польша и Чехословакия