Как ведут себя в плену швабрин и гринев
Литература
Как ведут себя в плену швабрин и гринев
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Больше всего на свете Швабрин боится за собственную жизнь, поэтому он без колебаний признает "самозванца царем, переодевается в казацкую одежду, остригается. Ему неведомы чувство долга и собственного достоинства, ради личной выгоды он готов на все, поэтому-то и унижается перед Пугачевым, стараясь угодить ему. "Проворен, нечего сказать! " — говорит о нем попадья. Пугачев, не успев узнать этого человека, уезжает из крепости, оставив его за старшего. Гринев тоже вынужден уехать, и Швабрин провожает его "с выражением искренней злобы и притворной насмешливости", ведь после своего предательства ему очень хотелось, чтобы Гринев был наказан Пугачевым за верность императрице и долгу дворянина. Однако, оставшись в крепости, Швабрин не прекращает своих гнусных злодеяний. Маша Миронова, беззащитная девушка, осталась в его власти, и он посадил ее под замок на хлеб и воду, пытаясь принудить к замужеству. Грубые домогательства Швабрина отнюдь не говорят о его любви к дочери убитого коменданта. Напротив, своими действиями он таким образом старается досадить и отомстить своему врагу — Петру Гриневу, который в это время изыскивал способы освободить любимую девушку из жестокого плена. Когда Гринев под защитой Пугачева приехал в крепость, Швабрин от непереносимого страха за свою жизнь падает перед "царем" на колени, позабыв о гордости и чувстве собственного достоинства. Омерзение вызывает у Гринева вид "дворянина, валяющегося в ногах беглого казака". Когда Петр уезжал, увозя Марью Ивановну из крепости, лицо Швабрина "изображало мрачную злобу". Даже сейчас, уничтоженный собственной подлостью и бессовестными поступками, Швабрин не теряет надежды отомстить Гриневу. После подавления восстания Швабрин попадает в руки императорского суда. Произошедшие за это время события очень изменили его внешность: "Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена". Его вид вызывает неприязнь, однако сил Швабрина хватает на совершение последней, самой неожиданной подлости. Он дает лживые показания, обвиняя Гринева в измене и шпионаже. Швабрину уже нечего терять, ведь он давно утратил остатки совести и человеческого достоинства. Страшно встретиться в жизни с человеком, подобным Швабрину, — коварным, жестоким, беспринципным. Однако победа Гринева обернулась поражением Швабрина, который так боялся потерять свою бесценную жизнь, что не сумел понять, что на самом деле он изначально — мертвый человек.
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