1,5a^2b^-3*4a^-3*b^4 помогите упростить пожалуйста.

Алгебра
1,5a^2b^-3*4a^-3*b^4 помогите упростить пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используя свойства степени получится 6а^-1*b^1=6b/a
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