По берегу реки растут осины. (указать в предложении главные члены предложения и второстепенные )
Русский язык
По берегу реки растут осины. (указать в предложении главные члены предложения и второстепенные )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные: растут осины ( Второстепенные: по берегу реки... Если вы подчёркивание, то РАСТУТ надо подчеркнуть 2 линиями, ОСИНЫ одной линией... ПО БЕРЕГУ РЕКИ пунктирной... - - -
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