Задание за 4 класс. Определить спряжение следующих глаголов и записать в две группы: Стелить, звонить, слышать, гнать, зависеть, держать, обидеть, вертеть, уколоть, ГОРЕТЬ, НЕНАВИДЕТЬ, ТЕРПЕТЬ, БРИТЬ, СТРОГАТЬ, ДЫШАТЬ, СМОТРЕТЬ...

Русский язык

Задание за 4 класс. Определить спряжение следующих глаголов и записать в две группы: Стелить, звонить, слышать, гнать, зависеть, держать, обидеть, вертеть, уколоть, ГОРЕТЬ, НЕНАВИДЕТЬ, ТЕРПЕТЬ, БРИТЬ, СТРОГАТЬ, ДЫШАТЬ, СМОТРЕТЬ, ВИДЕТЬ

Автор: Гость