Задание за 4 класс. Определить спряжение следующих глаголов и записать в две группы: Стелить, звонить, слышать, гнать, зависеть, держать, обидеть, вертеть, уколоть, ГОРЕТЬ, НЕНАВИДЕТЬ, ТЕРПЕТЬ, БРИТЬ, СТРОГАТЬ, ДЫШАТЬ, СМОТРЕТЬ...
Русский язык
Задание за 4 класс. Определить спряжение следующих глаголов и записать в две группы: Стелить, звонить, слышать, гнать, зависеть, держать, обидеть, вертеть, уколоть, ГОРЕТЬ, НЕНАВИДЕТЬ, ТЕРПЕТЬ, БРИТЬ, СТРОГАТЬ, ДЫШАТЬ, СМОТРЕТЬ, ВИДЕТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 спряжение:стелить(искл),уколоть,гореть,брить(искл),строгать 2 спряжение:звонить;слышать,гнать,зависеть,держать,обидеть,ненавидеть,терпеть,дышать,смотреть,видеть-искл
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