По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажир??кий и товарный поезда, скорости которых равны соответственно 110 км в час и 70 км в час. Длина товарного поезда равна 6=1800 метрам. Найдите длин...

Математика

По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажир??кий и товарный поезда, скорости которых равны соответственно 110 км в час и 70 км в час. Длина товарного поезда равна 6=1800 метрам. Найдите длину пассажирского поезда, если время, за которое он прошел мимо товарного поезда, равно 3 минутам.

Автор: Гость