По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажир??кий и товарный поезда, скорости которых равны соответственно 110 км в час и 70 км в час. Длина товарного поезда равна 6=1800 метрам. Найдите длин...
Математика
По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажир??кий и товарный поезда, скорости которых равны соответственно 110 км в час и 70 км в час. Длина товарного поезда равна 6=1800 метрам. Найдите длину пассажирского поезда, если время, за которое он прошел мимо товарного поезда, равно 3 минутам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - скорость товарного поезда. Тогда пассажирский поезд проходил мимо товарного с общей скоростью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика