По формуле a=4b+7 найдите значение a, если:1) b=19 2) b=24.
Математика
По формуле a=4b+7 найдите значение a, если:1) b=19 2) b=24.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=4*19+7=83 a=4*24+7=103
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