Соотнесите слова, созданные детьми Отпугивать Идёмить Ухаживаешь Кувшиня
Русский язык
Соотнесите слова, созданные детьми Отпугивать Идёмить Ухаживаешь Кувшиня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В речи маленьких детей эти слова могут значить следующее: Отпугивать - испугать Идемить - пойдем Ухаживаешь - уходишь Кувшиня - кувшин
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