По яких судинах організму людини тече оксигенова кров насичена киснем а) легеневі вени б)легеневі артерії в) сонні артерії г) клубові артерії д) порожнисті вени

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А) Легеневі вени - Venae pulmonales, легеневі вени , Несуть артеріальну кров з легень у ліве передсердя. Розпочавшись з капілярів легких, вони зливаються у більші вени, що йдуть відповідно бронхах, сегментам і часткам, і в воротах легень складаються у великі стовбури, по два ствола з кожного легкого (один - верхній, інший - нижній), які в горизонтальному напрямку йдуть до лівого передсердя і впадають в його верхню стінку, причому кожен стовбур впадає окремим отвором: праві - у правого, ліві - біля лівого краю лівого передсердя. Праві легеневі вени на шляху до лівого передсердя перетинають поперечно задню стінку правого передсердя.