По яких судинах організму людини тече оксигенова кров насичена киснем а) легеневі вени б)легеневі артерії в) сонні артерії г) клубові артерії д) порожнисті вени
Биология
По яких судинах організму людини тече оксигенова кров насичена киснем а) легеневі вени б)легеневі артерії в) сонні артерії г) клубові артерії д) порожнисті вени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Легеневі вени - Venae pulmonales, легеневі вени , Несуть артеріальну кров з легень у ліве передсердя. Розпочавшись з капілярів легких, вони зливаються у більші вени, що йдуть відповідно бронхах, сегментам і часткам, і в воротах легень складаються у великі стовбури, по два ствола з кожного легкого (один - верхній, інший - нижній), які в горизонтальному напрямку йдуть до лівого передсердя і впадають в його верхню стінку, причому кожен стовбур впадає окремим отвором: праві - у правого, ліві - біля лівого краю лівого передсердя. Праві легеневі вени на шляху до лівого передсердя перетинають поперечно задню стінку правого передсердя.
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