По каким причинам именно Москва и Тверь повели борьбу за лидерство на северо-вост??ке Руси?
История
По каким причинам именно Москва и Тверь повели борьбу за лидерство на северо-вост??ке Руси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тверь была одним из процветающих княжеств, а в Москве жили Иван Калита и Юрий долгорукий чьи авторитеты побороли Тверь.
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