По какой формуле находят радиус вписанной окружности у равнобедренного треуголь??ика?
Алгебра
По какой формуле находят радиус вписанной окружности у равнобедренного треуголь??ика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус вписанной окружности в равнобедренный треугольник (r)
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