1. С чем связано наличие пластид у растений? 2. На что указывают черты сходства и признаки различий растительной и животной клетки? 3. Может ли вирус самостоятельно проявлять свойство живых организмов? Ответ обоснуйте. Помог...
Биология
1. С чем связано наличие пластид у растений? 2. На что указывают черты сходства и признаки различий растительной и животной клетки? 3. Может ли вирус самостоятельно проявлять свойство живых организмов? Ответ обоснуйте. Помогите пожалуйста! Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Способ питания у раст. клетки автотрофный , у живот. гетеротрофный . У раст. клетки есть клеточная стенка , у живот. нет . У растительной клетки есть пластиды , крупные вакуоли , содержат хлорофилл, с помощью чего происходит процесс фотосинтеза , клеточный центр , запасной продукт - крахмал . У животной клетки пластиды отсутствуют , вакуоли мелкие , имеет клеточный центр , запасной продукт - гликоген . 3. Вирус не может проявлять свойство живых организмов так как они могут жить лишь только благодаря другому организму . Поражают все виды клеток . Является инфекционным возбудителем болезней .
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