Скласти 2 речення зі словом НАЙБІЛЬШЕ так,щоб у першому реченні це слово було прис??івником ,а в другому - прикметником.
Українська література
Скласти 2 речення зі словом НАЙБІЛЬШЕ так,щоб у першому реченні це слово було прис??івником ,а в другому - прикметником.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прислівник: Найбільше (як?) я люблю співати українські пісні. Прикметник: На День Народження мені подарували найбільший (який?) подарунок з усіх.
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