Помогите СРОЧНО! Химия!! 19 БАЛЛОВ!! Сделайте, хотя бы, до шестого задания, ПОЖАЛУЙСТ??. СРОЧНО!! До 12-ти часов завтрешнего дня по МСК! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! 1.Из предложеных явлений выберите только химическое. Укажите признаки и ...

Химия

Помогите СРОЧНО! Химия!! 19 БАЛЛОВ!! Сделайте, хотя бы, до шестого задания, ПОЖАЛУЙСТ??. СРОЧНО!! До 12-ти часов завтрешнего дня по МСК! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! 1.Из предложеных явлений выберите только химическое. Укажите признаки и условия этого явления. а) растворения сахара в воде;б)помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа;в)плавление металла. 2.Закончите уравнение реакции, определите их типы: а) Fe(OH)3→Fe2O3+H2O

Автор: Гость