Помогите СРОЧНО! Химия!! 19 БАЛЛОВ!! Сделайте, хотя бы, до шестого задания, ПОЖАЛУЙСТ??. СРОЧНО!! До 12-ти часов завтрешнего дня по МСК! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! 1.Из предложеных явлений выберите только химическое. Укажите признаки и ...
Химия
Помогите СРОЧНО! Химия!! 19 БАЛЛОВ!! Сделайте, хотя бы, до шестого задания, ПОЖАЛУЙСТ??. СРОЧНО!! До 12-ти часов завтрешнего дня по МСК! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! 1.Из предложеных явлений выберите только химическое. Укажите признаки и условия этого явления. а) растворения сахара в воде;б)помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа;в)плавление металла. 2.Закончите уравнение реакции, определите их типы: а) Fe(OH)3→Fe2O3+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.a. понижение температуры б. ca(oh)2+co2=caco3+h2o помутнение р-а 2. а.разложение б.нейтрализация в.соединение г.замещение
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