Помогите пожалуйста!!! Число 128 представлено в виде суммы четырех слагаемых так, ??то первое слагаемое относится ко второму как 5:6, второе к третьему как 2:3, третье к четвёртому как 3:4

Гость: Гость:

Если рассмотреть отношения слагаемых друг к другу то получим 2:3:5:6 Значит если представить одну часть как Х то получим уравнение: 2х+3х+5х+6х=128 16х=128 Х=128/16 Х=8. Значит первое слагаемое равно 8*2=16 Второе 8*3=24 Третье 8*5=40 Четвертое 8*6=48 Сумма первого и четвертого слагаемых равна 16+48=64 Как-то так