1. KOH + H3PO4 = соль + H2O m соли = 42,4 г найти массу KOH и H3PO4 2. СО2 + LiOH = Li2CO3 + H2O m CO2 = 13,2 г ??айти массу LiOH

Гость: Гость:

3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O n(K3PO4) = m/M = 42.4/212 = 0.2 моль Из уравнения реакции n(KOH)= 0.2*3/1 = 0,6 моль m(KOH) = n*M = 0.6*56 = 33.6 г n(H3PO4) = 0.2*1/1 = 0.2 моль m(H3PO4) = 0.2*98 = 19.6 г 2. CO2 + 2LiOH = Li2CO3 + H2O n(CO2) = m/M = 13.2/44 = 0.3 моль Из уравнения реакции: n(LiOH) = 0.3*2/1 = 0.6 моль m(LiOH) = n*M = 0.6*24 = 14.4 г