ПОМОГИТЕ, СРОЧНО!!!! Основание прямой призмы ABCA1B1C1 - прямоугольный треугольник ABC, ?? которого угол CBA=90 градусов, CA=5 м. Площадь боковой грани BB1A1A призмы равна 16 м квадратных. А градусная мера двугранного угла A1B...

Математика
ПОМОГИТЕ, СРОЧНО!!!! Основание прямой призмы ABCA1B1C1 - прямоугольный треугольник ABC, ?? которого угол CBA=90 градусов, CA=5 м. Площадь боковой грани BB1A1A призмы равна 16 м квадратных. А градусная мера двугранного угла A1BCA равна 45 градусов. Вычислите объём пирамиды A1ABC.
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Гость:
Я не знаю как это решать и зачем вобще я пишу хаха=)
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