Решите, пожалуйста, задачу Озеро Судобле, Великое и Мало находятся в Смолевичском районе. Площадь озера Судобле составляет 95% площади Великого озера и в 3,8 раза больше площади Малого озера. Найдите площади этих озер в отдел...
Математика
Решите, пожалуйста, задачу Озеро Судобле, Великое и Мало находятся в Смолевичском районе. Площадь озера Судобле составляет 95% площади Великого озера и в 3,8 раза больше площади Малого озера. Найдите площади этих озер в отдельности, учитывая, что озера Великое и Малое вместе занимают площадь в 200 га.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть площадь озера Великое составляет Х га площадь озера Судоболе Х *95%= 0,95х площадь озера Малое 0,95х : 3,8 сумма площадей озера Великое и озера Малое 200 га, тогда Х + 0,95х : 3,8=200 Х +0,25х=200 1,25х=200 Х =200 :1,25=160 га площадь озера Великое 160*95%=160*0,95=152 га площадь озера Судоболе 152 :3,8=40 га площадь озера Малое Наверно так
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