Решите, пожалуйста, задачу Озеро Судобле, Великое и Мало находятся в Смолевичском районе. Площадь озера Судобле составляет 95% площади Великого озера и в 3,8 раза больше площади Малого озера. Найдите площади этих озер в отдел...

Математика

Решите, пожалуйста, задачу Озеро Судобле, Великое и Мало находятся в Смолевичском районе. Площадь озера Судобле составляет 95% площади Великого озера и в 3,8 раза больше площади Малого озера. Найдите площади этих озер в отдельности, учитывая, что озера Великое и Малое вместе занимают площадь в 200 га.

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