Ребята , мне срочно надо перевести эти 2 текст , помогите пожалуйста

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Первый абзац: Масленица является одним из самых популярных праздников в России. Это языческое происхождение. сигнализирует о конце зимы и приветствует приход весны. Русские блины очень важны в праздновании. Ими деляться друзьями и с семьей всю неделю. Блины едят с вареньем, сметаной, и, конечно же много масла. Теплые, круглые, золотистые - блины являются символом солнца! Древние русские люли на самом деле верили, что, съев блин, они получали энергию Солнца.