Ребята , мне срочно надо перевести эти 2 текст , помогите пожалуйста

Английский язык
Ребята , мне срочно надо перевести эти 2 текст , помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый абзац: Масленица является одним из самых популярных праздников в России. Это языческое происхождение. сигнализирует о конце зимы и приветствует приход весны. Русские блины очень важны в праздновании. Ими деляться друзьями и с семьей всю неделю. Блины едят с вареньем, сметаной, и, конечно же много масла. Теплые, круглые, золотистые - блины являются символом солнца! Древние русские люли на самом деле верили, что, съев блин, они получали энергию Солнца.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Вопрос посмотрите в моем прошлом задании
Ответить
Геометрия
ПОМОГИТЕ, СРОЧНО!!!! Основание прямой призмы ABCA1B1C1 - прямоугольный треугольник ABC, ?? которого угол CBA=90 градусов, CA=5 м. Площадь боковой...
Ответить
Математика
Решите, пожалуйста, задачу Озеро Судобле, Великое и Мало находятся в Смолевичском районе. Площадь озера Судобле составляет 95% площади Великого ...
Ответить
Русский язык
3 предложения с относительными местоимениями!! ПЛИЗ, помогите пожалуйста!!!
Ответить
Математика
НОЗ 7 и 54.МНЕ СТЫДНООО
Ответить