Вопрос посмотрите в моем прошлом задании

Гость: Гость:

У монголов не было очень тяжелых доспехов, они же кочевники. Зато их было много, они давили русских численностью. Так же, у них была организованная и дисциплинированная армия (за малейшее нарушение солдата могли убить). У монголов было много коней, для них нужны земли, где есть трава, где коней можно прокормить ( поэтому зима была для них не идеальным временем года, они стремились не начинать войн с теми городами/ княжествами, которые находились на территориях, где зима была суровой. Хотя, хоть это им мешало, но не особо останавливало. Некоторые княжества войско разгромило и зимой). Занятия у русских были разнообразны- скотоводство, земледелие, бортничество, охота, рыбалка, собирательство. Монголы же кочевали, поэтому у них не было сильно развито земледелие и бортничество.