Номер 2 срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Номер 2 срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 след-следовать-последовать-последовательный-непоследовательный. 2 след-следователь(след - корень, оват- суффикс, ел- суффикс, окончание- нулевое), хлеб-хлебница-нахлебница(хлеб - корень,на-приставка,ниц- суффикс, а- окончание. ), глухой-глушитель-оглушительный(глуш- корень,ит-суффикс,ел-суффикс, окончание-нулевое.), враг-вражда-враждебный-враждебность(корень-вражд,еб-суффикс,ост- суффикс, окончание-нулевое. ).
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