Англ.мова,5 клас,Переклад,сторінка 139,Допоможіть,прошу)То что в самом низу

Английский язык
Англ.мова,5 клас,Переклад,сторінка 139,Допоможіть,прошу)То что в самом низу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С. В классе. Используй свой дневник путешествия.   - Покажи одноклассникам свой дневник путешествия. Объясни им подробнее рисунки и описания. Ответь на вопросы. - Прочитай дневники путешествий своих одноклассников. Расспроси их побольше. Вы описали одни и те же места на Украине? - Проголосуйте за (имеется в виду «выберите», но так странновато написано, может местный жаргон учебника) лучший дневник путешествия. (здесь картинка) Яремче – лучшее место на Украине, куда стоит поехать! Горы здесь самые высокие и самые красивые. Воздух в Яремче чистейший. Остановитесь в гостинице «Верховина». В этих местах – самая популярная гостиница. В ней имеется больше всего комнат для гостей. Здесь самые вкусные завтраки, и обслуживание самое лучшее. На самые замечательные дни своей жизни, не пропустите праздники в Украинских Карпатах.

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