Составьте вопросы по рамсказу "Станционный смотритель" с ответами 20-30 вопросов

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1. К какому эпическому жанру относится произведение А.С. Пушкина «Станционный смотритель»? 1) рассказ 2) повесть 3) роман 4) поэма 2. В какой цикл вошло произведение «Станционный смотритель»? 1) «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 2) «Повести Пушкина» 3) «Проза Пушкина» 4) ни в какой цикл не вошло 3. В каком году произошла первая встреча рассказчика с героем? 1) 1812 2) 1815 3) 1816 4) 1820 4. Станционный смотритель – это чиновник 1) 1 класса 2) 3 класса 3) 9 класса 4) 14 класса 5. Укажите имя главного героя произведения «Станционный смотритель». 1) Самсон Вырин 2) Владимир Дубровский 3) Пётр Гринев 4) Кирилла Петрович Троекуров 6. Укажите имя дочери главного героя. 1) Наташа 2) Глаша 3) Дуня 4) Маша 7. Какого цвета были глаза у дочери героя? 1) голубые 2) зелёные 3) карие 4) в произведении об этом не говорится 8. Как расплатился гусар с лекарем? 1) Вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать. 2) Вручил ему пятьдесят рублей. 3) Пригласил отобедать. 4) Ничем не расплатился. 9. Укажите фамилию гусара, который увёз дочь смотрителя. 1) Нижельский 2) Минский 3) Лаевский 4) Погорельский 10. Куда отправился отец на поиски дочери? 1) в Москву 2) в Саратов 3) в Петербург 4) в Новгород 11. Какого цвета были волосы у гусара? 1) светлые 2) каштановые 3) русые 4) чёрные 12. Какая библейская история была изображена на картинках в доме смотрителя? 1) всемирный потоп 2) история блудного сына 3) воскрешение Иисуса Христа 4) история Давида 13. С какой целью А. С. Пушкин так подробно описывает картинки с изображением этой библейской истории? 1) Хотел показать интерьер дома смотрителя. 2) Это были необычные картинки известного художника. 3) Эти картинки словно намекают на будущую историю «блудной дочери». 4) Хотел показать, что всё в доме было оформлено со вкусом. 14. Узнай героя по описанию. «Проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью». 1) станционный смотритель 2) гусар 3) рассказчик 4) лекарь 15. Укажите правильное толкование слова «тракт» в предложении: «…случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному». 1) большая проезжая дорога 2) направление 3) совокупность средств для перемещения чего-либо 4) трактир 16. Укажите правильное толкование слова «шлафорк» в предложении: «…в первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами». 1) свитер 2) домашний халат 3) рубашка 4) пальто 17. К какому типу литературных героев можно отнести станционного смотрителя? 1) резонёр 2) «маленький человек» 3) «лишний человек» 4) «благородный разбойник» 18. Какая проблема не поднята в произведении «Станционный смотритель»? 1) проблема одинокой старости 2) проблема позднего раскаяния 3) проблема дочерней неблагодарности 4) проблема экологии языка