По какому правилу записан ряд чисел? 1) 9 8 11 10 13 2)9 11 10 12 11

Математика
По какому правилу записан ряд чисел? 1) 9 8 11 10 13 2)9 11 10 12 11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое правило по  Первый член последовательности убывает на единицу, а второй возрастает на три единицы. А второй ряд наоборот 
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