По какому правилу записан ряд чисел? 1) 9 8 11 10 13 2)9 11 10 12 11
Математика
По какому правилу записан ряд чисел? 1) 9 8 11 10 13 2)9 11 10 12 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое правило по Первый член последовательности убывает на единицу, а второй возрастает на три единицы. А второй ряд наоборот
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