По какому признаку можно. Объединить слова в пары? Теленок ребенок люди. Санки Чел??век. телята молоко. дети •все ли слова нашли свою пару? Если не все,то по какой причине?lt; •Только ли с помощью окончаний образуются формы мно...
Русский язык
По какому признаку можно. Объединить слова в пары? Теленок ребенок люди. Санки Чел??век. телята молоко. дети •все ли слова нашли свою пару? Если не все,то по какой причине?lt; •Только ли с помощью окончаний образуются формы множественного числа имён существительнх в русском языке?
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