По какому признаку можно разбить числа на две группы? 1) 724, 537, 126, 731, 928, 122 ,936, 632. 2)737, 888, 333, 212, 445, 999, 111, 887,

Математика
По какому признаку можно разбить числа на две группы? 1) 724, 537, 126, 731, 928, 122 ,936, 632. 2)737, 888, 333, 212, 445, 999, 111, 887,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Четные и нечетные. это если соеденить. а в каждой даже не знаю.
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