По лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два ёжика.Скорость одного 67 м/мин а скорость другого на 6 м/мин больше. Через какое время ёжики встретятся если в начале движения между ними было 560 ?

Математика
По лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два ёжика.Скорость одного 67 м/мин а скорость другого на 6 м/мин больше. Через какое время ёжики встретятся если в начале движения между ними было 560 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)67+6=73(м/мин)-скорость второго ежика 2)73+67=140(м/мин)-скорость сближения 3)560:140=4(мин)-время Ответ:4 минуты
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