По лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два ёжика.Скорость одного 67 м/мин а скорость другого на 6 м/мин больше. Через какое время ёжики встретятся если в начале движения между ними было 560 ?

Математика

По лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два ёжика.Скорость одного 67 м/мин а скорость другого на 6 м/мин больше. Через какое время ёжики встретятся если в начале движения между ними было 560 ?

Автор: Гость