ПО ОБЕ СТОРОНЫ УЛИЦЫ ПОСАДИЛИ ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕРЕЗ И ЛИП.СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕРЕВЬЕВ ПОСАДИЛИ НА УЛИЦЕ,ЕСЛИ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ 14 БЕРЕЗ И 7 ЛИП?ЗАПИШИ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ДЕЙСТВИЯМ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Математика
ПО ОБЕ СТОРОНЫ УЛИЦЫ ПОСАДИЛИ ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕРЕЗ И ЛИП.СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕРЕВЬЕВ ПОСАДИЛИ НА УЛИЦЕ,ЕСЛИ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ 14 БЕРЕЗ И 7 ЛИП?ЗАПИШИ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ДЕЙСТВИЯМ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
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1) 14+7=21(деревьев) - на каждой стороне дороги 2) 21+21= 42(деревьев) на всей улице Ответ: 42
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