ПО ОБЕ СТОРОНЫ УЛИЦЫ ПОСАДИЛИ ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕРЕЗ И ЛИП.СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕРЕВЬЕВ ПОСАДИЛИ НА УЛИЦЕ,ЕСЛИ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ 14 БЕРЕЗ И 7 ЛИП?ЗАПИШИ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ДЕЙСТВИЯМ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

Математика
ПО ОБЕ СТОРОНЫ УЛИЦЫ ПОСАДИЛИ ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕРЕЗ И ЛИП.СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕРЕВЬЕВ ПОСАДИЛИ НА УЛИЦЕ,ЕСЛИ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ 14 БЕРЕЗ И 7 ЛИП?ЗАПИШИ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ДЕЙСТВИЯМ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14+7=21(деревьев) - на каждой стороне дороги 2) 21+21= 42(деревьев) на всей улице Ответ: 42
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отнашение между Кириллом Петровичем Троекуровым и Андреем Гавриловичем Дубровским.
Ответить
Английский язык
Make six sentences and write them in your notebook They. Went. with their cousin. Peter. Stayed. To the park with her brother. My little sis...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста! Переводите на рус? I looked out of the tent and saw the compsite was under the water.
Ответить
Литература
Сравнения к сказке о мертвой царевне
Ответить
Математика
Орамнан 9 м сым темирди киып алганда, онда тагы 4 м сым темир калды. орамда неше метр сым темир болган?
Ответить