По плану парада физкультурники сначала должны маршировать строем по 12 человек в шеренге. Потом они должны перестроиться в колонну по 18 человек в шеренге. Сколько физкультурников можно пригласить для участия в параде? ПОМОГИТЕ...
Математика
По плану парада физкультурники сначала должны маршировать строем по 12 человек в шеренге. Потом они должны перестроиться в колонну по 18 человек в шеренге. Сколько физкультурников можно пригласить для участия в параде? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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Гость:
Я думаю 180........................
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