По плану парада физкультурники сначала должны маршировать строем по 12 человек в шеренге. Потом они должны перестроиться в колонну по 18 человек в шеренге. Сколько физкультурников можно пригласить для участия в параде? ПОМОГИТЕ...

Математика

По плану парада физкультурники сначала должны маршировать строем по 12 человек в шеренге. Потом они должны перестроиться в колонну по 18 человек в шеренге. Сколько физкультурников можно пригласить для участия в параде? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость