Объясните причины появления в обществе следующих жанров массовой культуры: боевик,фильм ужасов, lt;lt;мыльная операgt;gt;, семейное ток-шоу. Какие потребности зрителя они удовлетворяют?
История
Объясните причины появления в обществе следующих жанров массовой культуры: боевик,фильм ужасов, lt;lt;мыльная операgt;gt;, семейное ток-шоу. Какие потребности зрителя они удовлетворяют?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спрос рождает предложение. Потребности в интересном досуге, духовные потребности, если по пирамиде Маслоу.
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