Из чего состоит термометр полностью

Окружающий мир
Из чего состоит термометр полностью
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Термо­метр состоит из тоненькой трубки,который заполнен ртутью . Вам наверно интересно а зачем нам вообще нужна ртуть в трубке, попробуем узнать как этот прибор работает. Градусник прибор , который измеряет количества тепла . Но а принцип работы состоит в том, что тепло имеет способность влиять на раз­личные вещества и изменяя их. С помощью этого мы можем наблюдать за изменениями , которые происходят с веществом , и всем известно , что изменения которые произошли с веществом это воздействие определенного количества тепла. Но а ртуть используется в градусниках потому что она очень быстро и точно реагирует на изменения температуры. Расширение ртути происходит равномерно , что и заметно. В ртутных градусниках с помощью тепла ртуть расширяться , и поэтому верхняя от­метка ртути начинается двигаться вверх по трубке, а шкала нам пока­зывает насколько высоко она поднялась. Наверне так:с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что высмеял автор в баснях "Щука"и "Квартет". Помогите пожалуйста!
Ответить
Математика
3 сынып 84 бет 6 есеп
Ответить
Окружающий мир
Какие свойства цинка ? для чего он используется?
Ответить
Физика
Пожалуйста решите последние 2 задачи
Ответить
Математика
Садовод разбил фруктовый сад прямоугольной формы.Ширина сада 50 М а длина в 2 раза больше ширины сколько деревьев можно посадить на этой площади ес...
Ответить