Из чего состоит термометр полностью

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Термо­метр состоит из тоненькой трубки,который заполнен ртутью . Вам наверно интересно а зачем нам вообще нужна ртуть в трубке, попробуем узнать как этот прибор работает. Градусник прибор , который измеряет количества тепла . Но а принцип работы состоит в том, что тепло имеет способность влиять на раз­личные вещества и изменяя их. С помощью этого мы можем наблюдать за изменениями , которые происходят с веществом , и всем известно , что изменения которые произошли с веществом это воздействие определенного количества тепла. Но а ртуть используется в градусниках потому что она очень быстро и точно реагирует на изменения температуры. Расширение ртути происходит равномерно , что и заметно. В ртутных градусниках с помощью тепла ртуть расширяться , и поэтому верхняя от­метка ртути начинается двигаться вверх по трубке, а шкала нам пока­зывает насколько высоко она поднялась. Наверне так:с