Садовод разбил фруктовый сад прямоугольной формы.Ширина сада 50 м а длина в 2 раза больше ширины.Сколько деревьев можно посадить на этой площади если отводить на одно дерево 10 м в квадрате. Как записать краткое условие помоги...

Математика

Садовод разбил фруктовый сад прямоугольной формы.Ширина сада 50 м а длина в 2 раза больше ширины.Сколько деревьев можно посадить на этой площади если отводить на одно дерево 10 м в квадрате. Как записать краткое условие помогите срочно

Автор: Гость