Садовод разбил фруктовый сад прямоугольной формы.Ширина сада 50 м а длина в 2 раза больше ширины.Сколько деревьев можно посадить на этой площади если отводить на одно дерево 10 м в квадрате. Как записать краткое условие помоги...
Математика
Садовод разбил фруктовый сад прямоугольной формы.Ширина сада 50 м а длина в 2 раза больше ширины.Сколько деревьев можно посадить на этой площади если отводить на одно дерево 10 м в квадрате. Как записать краткое условие помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина - 50м длина - ? в 2 раза больше ширины 1 дерево - 10м² сколько деревьев можно посадить в саду ? 1) 50*2=100 (м) - длина. 2) 50*100=5000 (м²) - площадь сада. 3) 5000:10=500 (шт.) - деревьев. ответ:500 деревьев.
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